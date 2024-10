Haßloch, seine Wahlheimat, ist für Andrei Rosianu, den ersten Konzertmeister des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters, der Ort, an dem er am längsten gelebt hat, seitdem er seine Geburtsstadt Bukarest 1987 verließ. Als Dankeschön an das Großdorf veranstaltet er deshalb an diesem Wochenende ein kleines Festival im „Kulturviereck“ und präsentiert sich dabei auch noch mit einer weiteren kreativen Facette.

„Weil ich nächstes Jahr schon 30 Jahre Haßlocher bin, habe ich mir gedacht, was wäre, wenn ich meinem liebgewonnenen Heimatort, ein ganz besonderes Geschenk machen würde?“, erklärt der Violinist. Dieses besteht aus zwei Konzerten am Samstag und Sonntag sowie einer Fotoausstellung mit großformatigen Haßloch-Bildern auf Leinwand, die der 63-Jährige etwa seit dem Jahr 2010 aufgenommen hat. „Diese Fotoausstellung ist eine Hommage an die wunderschöne Haßlocher Landschaft, eine Liebeserklärung an diese hübsche pfälzische Kleinstadt mit all ihren Naturschönheiten und ihrer einmaligen Farbenpracht“, sagt der Musiker, für den die Fotografie ein seit Jahren mit großer Passion gepflegtes Hobby darstellt. Die ausgewählten Bilder habe er im Vorfeld einem Profi-Fotografen zur Begutachtung vorgelegt und dabei große Anerkennung erfahren, berichtet der Violinist. Zu sehen sind dabei auch Landschaften, die heute so gar nicht mehr existieren – weil auf ihnen inzwischen ein Neubaugebiet angelegt worden ist. „Es ist also in gewisser Weise sogar historisch.“ Die Bilder sind am Samstag, 2. November, von 11–15 Uhr im „Kulturviereck“ zu sehen und stehen ebenso wie ein darauf basierender Bildband auch zum Verkauf. Der Erlös werde an Haßlocher Kulturvereine gespendet, so Rosianu.

Flankiert wird die Ausstellung von Kammermusik, die Rosianu sowie Susanne Phieler (Violinen) Stephanie Phieler (Viola) und Gabriel Faur (Violoncello) in wechselnden Besetzungen vortragen. Zu hören sind dabei ab 11 Uhr mit verschiedenen Pausen Werke von Bruni, Cambini, Rolla, Mozart, Dvorak und Halvorsen. Ein größeres Konzert folgt dann noch am Sonntag, 3. November, um 18 Uhr, wenn Rosianu gemeinsam mit seinen beiden Konzertmeister-Kollegen des Nationaltheater-Orchesters, Wolfgang Hammar und Vitali Nedin, Perlen der Violin-Kammermusik von Jean-Marie Leclair, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles de Bériot, Edvard Grieg und Bela Bártok zu Gehör bringt. Am Klavier begleitet dabei Tatjana Ostrouhova.

Noch Fragen?

Der Eintrittspreis für die Ausstellung im Kulturviereck Haßloch liegt bei 5 Euro, der für das Sonntagskonzert bei 20 Euro.