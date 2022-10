Der öffentliche Nahverkehr wurde in den vergangenen Wochen und Monaten in den Fokus gerückt. Einige entdeckten die Möglichkeiten des gemeinsamen Reisens und Pendelns für sich. Leider, das darf man nicht verheimlichen, beginnt das Gemeinschaftsgefühl schon vor dem Transport. Man wartet. Und dabei hat man nicht selten Gesellschaft. Manchmal erstreckt sich die Wartezeit nur auf wenige Minuten. Doch es ergeben sich auch Wartemomente, die länger währen. Dann ist es schön, wenn eine Sitzgelegenheit zur Verfügung steht. Und schon sind wir bei einem weiteren Punkt, der häufig Grund zum Missmut gibt: Die Wartebereiche besonders an Bushaltestellen sind nicht immer einladend, überlassen den Wartenden schutzlos eventuellen Wetterwidrigkeiten oder glänzen durch fehlende Sitzmöbel.

In Geinsheim hat man ja vor einem Jahr auf pfiffige Art und Weise für Abhilfe gesorgt. Denn Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann hatte die Idee, alte Holzstühle bunt zu verzieren und sie in der Haltestelle zu platzieren. Mit der Hoffnung, die Sitzgelegenheiten mögen möglichst lange erhalten bleiben. Nun, die ÖPNV-Debatte der vergangenen Monate hat geholfen: Drei der einst vier Stühle sind noch da und schön bunt. Dieses Wartehäuschen lädt zum Verweilen ein und punktet auch ohne Neun-Euro-Angebot.