RHEINPFALZ-Artikel sollen für möglichst viele Leserinnen und Leser interessant sein. Ein Blick auf die Klicks im Onlineportal der RHEINPFALZ zeigt: Ganz besonders groß ist das Interesse an Unglücken, Gesundheitsthemen und Festen.

Die RHEINPFALZ-Redaktion in Neustadt produziert jeden Tag einen Lokalteil mit in der Regel sechs bis sieben Seiten. Die gedruckte Ausgabe landet jeden Tag bei gut 14.700 Abonnenten im Briefkasten. Mit großen Studien wird alle paar Jahre untersucht, was aus diesem Angebot bei Lesern auf besonders großes Interesse stößt und wie die Artikel aufbereitet werden sollten. Für die „Mittelhaardter Rundschau“ war das zuletzt vor drei Jahren bei „Lesewert“ der Fall. Alle RHEINPFALZ-Artikel erscheinen aber auch online auf www.rheinpfalz.de und werden dort kontinuierlich ausgewertet. Denn seit der „Lesewert“-Untersuchung und den vergleichenden Online-Analysen weiß man: Was die Leute gerne in der gedruckten Zeitung lesen, stößt auch online auf Interesse – und umgekehrt. Daher lohnt ein Blick auf die Daten des Jahres 2022: Er zeigt, dass die RHEINPFALZ-Lokalredaktion auch digital viele tausend Leser erreicht und viele Abonnenten Texte bereits online lesen, bevor sie in der gedruckten Ausgabe stehen.

Stundenlanger Einsatz

Das gilt ganz besonders für die Tage Anfang August, als das passiert war, wovor sich viele Menschen schon länger gefürchtet hatten. In der Nähe des Hambacher Schlosses war ein Waldbrand ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte mussten über Stunden alles geben, ehe sie den Brand unter Kontrolle hatten. Der bisher größte Waldbrand in Rheinland-Pfalz war angesichts des heißen und trockenen Sommers Anlass zur Sorge. Entsprechend groß war das Interesse an der Berichterstattung über den Brand an sich sowie in den Folgetagen, als es darum ging, wie es den Anwohnern im Anschluss ging. Die Beiträge finden sich ganz oben in der Liste der meistgelesenen Artikel und hatten am ersten Tag knapp 2500 Seitenaufrufe von Abonnenten. Insgesamt war der erste Beitrag zum Unglück über 9300-mal aufgerufen worden.

Ein Aufreger: Die Deidesheimer Kerwe kostete Eintritt. Archivfoto: Mehn

Doch nicht nur Unglücke bewegen die Menschen. Dies gilt genauso für alles, was das alltägliche Leben betrifft. Daher finden sich Beiträge zu Gesundheitsthemen ebenfalls sehr weit vorne. Unser Interview mit Kinderarzt Marc Schlez kam auf 1703 Zugriffe von Abonnenten und wurde insgesamt sogar 9500-mal aufgerufen. Der Mediziner hatte im Interview Ende November kein Blatt vor den Mund genommen, vor einer hohen Krankheitswelle und überlasteten Praxen gewarnt. Ein Thema, das in den Wochen danach und insbesondere rund um Weihnachten sogar bundesweit hochgekocht ist. Ähnliches gilt für einen Artikel vom Jahresanfang, als Corona noch den Alltag bestimmte. Dass ein Neustadter Arzt betonte, dass ein negativer Corona-Schnelltest keine Sicherheit biete, landete ebenfalls in den Top 10 – mit über 1000 Aufrufen von Abonnenten und über 3500 Seitenaufrufen insgesamt.

Debatte um Eintritt

Und was ist für die Pfälzer ebenfalls wichtig? Genau: das Feiern. Beiträge rund um die Gimmeldinger Mandelblüte finden sich weit vorne – 860 Aufrufe von Abonennenten und fast 8500 Seitenaufrufe insgesamt. Noch mehr sorgten aber die Entwicklungen in Deidesheim für Aufsehen, wo zum ersten Mal aufgrund der teuren Sicherheitsauflagen zur Kerwe ein Eintrittspreis erhoben wurde: Es gab mehrere Beiträge dazu, die alle auf Interesse stießen. Der Spitzenreiter erschien im Juli und wurde von Abonnenten über 1110-mal aufgerufen und kam insgesamt auf über 9000 Seitenaufrufe. Übrigens: Nicht nur ein Eintrittspreis für die Deidesheimer Kerwe war Gesprächsthema, es galt ganz ähnlich auch für die Eintrittsregelung beim Andechser Bierfest in Haßloch (insgesamt über 3000 Aufrufe). Stichwort Haßloch: Geschichten rund um den Holiday Park stoßen durchgehend auf großes Interesse und kommen ebenfalls jeweils auf rund 2000 bis 4000 Seitenaufrufe.

Fand klare Worte: Kinderarzt Marc Schlez. Foto: ax

Und noch etwas lässt sich anhand der Klickzahlen erkennen: Kuriositäten machen die Leser ebenfalls neugierig – wie die Geschichte vom Oktober über den Neustadter Apotheker, der seine Apotheke verschenken will: rund 930 Abonnenten klickten den Beitrag an, insgesamt wurde dieser Artikel fast 7600-mal aufgerufen. Gleiches gilt, wenn ein Thema eine bestimmte Interessengruppe anspricht. Das galt für unseren Beitrag vom November, in dem es darum ging, dass einige Brautpaare aufgrund der Gastronomie-Veränderungen im Hambacher Schloss um ihre Anzahlungen in Höhe von 5000 Euro fürchten – 2311 Klicks von Abonnenten und insgesamt über 16.000 Zugriffe bedeuten Rang zwei im Neustadt-Ranking.

Für die Analyse haben wir uns auf die sogenannten Plus-Texte konzentriert. Das sind die längeren Beiträge, für die auch Online-Leser bezahlen, also ein Abo abschließen müssen. Daher sind bei diesen die Zugriffszahlen der Abonnenten so wichtig: Wir wollen ja, dass unsere Leser spannende Geschichten bei uns finden. Noch viel größer sind die Reichweiten bei den Tickermeldungen, also kurzen Nachrichten etwa zu Unfällen oder Bränden.

Die insgesamt 2,4 Millionen Artikelaufrufe im Vorjahr sind für uns Ansporn, weiter nach guten Geschichten zu suchen – und immer am Ball zu sein, wenn in und um Neustadt etwas passiert.