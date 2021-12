Indem Gott an Heiligabend Mensch wird, führt er uns ins Paradies zurück.

Wie kein anderes christliches Fest gehört Weihnachten zu unserem Kulturgut. Viele verbinden damit Kindheitserinnerungen: strahlende Kinderaugen vor einem geschmückten Baum, der Krippe und den Geschenkpäckchen. Eine tiefe Sehnsucht ist in uns, Früheres zu vergegenwärtigen.

Ein heimeliges Zimmer stellt sich der Kälte draußen entgegen. Das Dunkel löst sich im Kerzenlicht auf. Kahlen Ästen gegenüber behauptet sich Tannengrün. Erwachsene, die für ihren Lebensunterhalt Leistung erbringen müssen, beschenken sich gegenseitig. Der Tisch ist festlich gedeckt, angenehme Düfte füllen den Raum. Und was im Alltag leicht in den Hintergrund gerät – hier ist es zu greifen: eine mich tragende Gemeinschaft. Selbst wenn ich sie nur in Distanz wahrnehmen kann, ich weiß um sie und spüre sie im Herzen.

Schatz der Tradition

Rituale haben sich entwickelt: So werden Heiligabend und Bescherung gestaltet. Es ist gut, Überkommenes nicht in scheinbar sinnvoller Nüchternheit beiseitezuschieben. Und es ist ebenso wichtig, sich nicht an Details zu klammern, sondern aus dem Schatz der Tradition etwas gut zu gestalten.

Weihnachten gestattet im Grunde das Hineinspüren ins längst verlorene Paradies.

Auf ihren ersten Seiten erzählt die Bibel, wie alles von Gott geschaffen wurde. Das würden wir heute freilich ganz anders erzählen. Damals hatte man einen richtigen Handwerker vor Augen, einen Töpfer. Gott formt den Menschen und setzt ihn in einen Garten. Alles ist da. Und trotzdem will der Mensch mehr: Er will sein wie Gott. In diesem Ehrgeiz verliert er das Paradies und findet sich draußen in der harten Welt.

Weg findet Umkehr

Dieser Weg nach draußen findet jetzt eine Umkehr: Gott geht auf den Menschen zu und wird Mensch. Obwohl sie ihre Türen verschließen, kommt er dennoch an und findet Raum, draußen vor der Stadt in einem Stall. Gott drängt sich in die Welt. Er sieht die Armut des Menschen und dessen Sehnsucht, geliebt zu werden. Und genau das schenkt er ihm: Ich darf mich als Kind Gottes begreifen, bin von ihm geliebt und angenommen. Da wird das Paradies neu geschenkt. Und dann darf ich das weiterschenken, sodass andere erfahren: Ich bin geliebt und angenommen. So wächst das Reich Gottes in die Welt, ist Paradiesisches zu spüren.

Ja, der Heilige Abend öffnet es ein Stück. Das lässt sich mitnehmen und fortsetzen. Ich wünsche Ihnen den Segen solcher Erfahrungen und den der Heiligen Nacht!

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Hl. Theresia von Ávila, Neustadt, Dekan des Dekanats Bad Dürkheim