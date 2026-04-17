Ein Gewinner wollte sich partout nicht herauskristallisieren.

Gemütlich ist das „Badehaisel“ in Wachenheim und bekannt vor allem für seine Jazz-Konzerte. Am Donnerstag dagegen gab es Geschichten und Lyrik – aber nicht als klassische „Wasserglas-Lesung“, sondern als Poetry-Event mit Mikrofon und Bühne. Seit einiger Zeit bereits hat der Verein eine solche Reihe im Angebot.

Nach festen Regeln treten beim Poetry Slam Dichter und Denker gegeneinander an: Die Texte müssen selbst geschrieben sein, sogar Zitate sind verboten. Die Form ist egal, es können Geschichten oder Gedichte sein, humorvoll oder ernst. Die Länge ist auf sechs Minuten begrenzt, es dürfen keine Requisiten oder Kostümierungen verwendet werden. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. Einzige Regel: respektvoller Umgang, „keine Tomaten werfen, keine Buhrufe“. Lachen, klatschen, diskutieren soll und darf man dagegen.

In mehreren Runden entscheidet das Publikum mittels Punktetafel oder Applauslautstärke wer gewinnt. Dazu verteilt die Moderatorin Sarah Angelmahr Punktetafeln mit den Zahlen von eins bis zehn. Im Gespräch mit den Sitznachbarn sollen die Zufallsjuroren über die Wertung befinden. Die erzielten Punkte werden zusammengezählt, wobei die höchste und die kleinste Zahl gestrichen wird.

Slam Poetry entstand als Bewegung in den 80er Jahren in den USA. Die deutschsprachige Szene gilt mittlerweile aber als die größte der Welt. Die meist in Kneipen auftretenden Autoren erwerben sich einen gewissen Ruhm und gehen auf Tournee. Auch bei der Veranstaltung in Wachenheim sind die Künstler von Sarah Angelmahr, die selbst an Poetry Slams teilnimmt, ausgewählt. Spontane Auftritte gibt es nicht. Am Freitag traten Lukas Stahl aus Landstuhl, Julia Goldenbaum und Anuraj Sri Rajarajendran aus Landau sowie Hannah Hytrek aus Wiesbaden gegeneinander an. Für Stahl war es erst sein zweiter Auftritt, Sri Rajarajendran dagegen ist bereits Vize-Europameister, Rheinland-Pfalz Meister, deutschsprachiger Meister.

Die Beiträge aller Poeten waren qualitativ hochwertig, kurzweilig, unterhaltsam, gekonnt vorgetragen, was sich dann auch bei der Wertung zeigte: Partout wollte sich kein Gewinner bilden. Nahezu Gleichstand, weshalb am Ende alle vier ausgezeichnet wurden. Außergewöhnlich war auch die Homogenität der Themen: Allen Autoren ging es um Identität, die Schwierigkeiten, seine Rolle in der Welt zu finden, sich selbst zu sein. Die Zuschauer hörten besinnlich-konzentriert zu. Wohnzimmeratmosphäre statt Schenkelklopfer. Die Literaten sind zwar alle geladen, welche ihrer Werke sie vortragen, entscheiden sie aber anhand der vermuteten Stimmung des Publikums.

Lukas Stahls Beiträge waren beide ein Plädoyer für das bewusste Leben im Moment: „Erhöhe Deine Schwingung, finde Deine Mitte, Du bist das Licht.“ Ruhe und Verbindung finde man in der Natur. „Meine Heimat die Natur, Liebe pur.“ Auch Hannah Hytrek geht es um Tiefe: „Wann haben wir zum letzten Mal bedeutungsvolle Worte gesprochen?“ Außerdem reflektiert sie über das Bedürfnis dazuzugehören auch ohne „Flare Jeans“ und Handtasche. Ihre Lösung: authentisch sein. Trotz Zweifeln, die sich im Refrain äußern: „So wie ich bin komm ich nicht weiter.“

Julia Goldenbaum, noch Schülerin, setzt sich mit der Aufforderung auseinander jeden Tag als den letzten zu leben, da man nur einmal lebe. Das könne aber überfordern: „Wenn jeder Tag besonders wär, wär's nichts Besonderes mehr … Ich kann alles erreichen, aber nicht alles auf einmal.“ Anuraj Sri Rajarajendran reflektiert über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft und sein eigenes Rollenverständnis: Immer wieder fragt der Sohn einer Flüchtlingsfamilie aus Sri Lanka in einem Gedicht, warum sein Vater nicht weine - trotz Schicksalsschlägen. Dessen Vater starb, als er 15 war, er musste in ein für ihn fremdes Land migrieren, von ihm wurde erwartet neben seiner eigenen Familie die in seinem Herkunftsland zu unterstützen. Der Sohn hat den Vater zum Vorbild: „Mein größter Wunsch war es, so zu werden wie Du.“ Aber wenn Mann-Sein bedeute, nicht weinen zu dürfen, dann wolle er eben doch kein „echter Mann“ sein. „Papa, warum weinst Du nicht“ mutiert am Ende in „Papa, weine doch“.