Winzer und Preise? Da geht doch sicher ein bisschen was.

Es gibt inzwischen sehr viele Preise und Auszeichnungen für Winzer. Die Betriebe machen in der Regel gerne mit und sind vor allem auch stolz auf Auszeichnungen. Denn die Urkunden machen sich gut an der Wand des heimischen Weinverkaufs, und wenn auf Flaschen Aufkleber auf Auszeichnungen hinweisen, animiert das sicher so manchen Kunden zum Kaufen.

Bis 15. August bewerben

Was es aber noch nicht gibt: einen Preis der Stadt Neustadt. Das jedoch ändert sich 2023. Denn mit dem Umweltpreis spricht die Verwaltung ganz gezielt Winzer und Landwirte an. Eine Urkunde gibt es auch – sowie ein Preisgeld von insgesamt 1500 Euro. Wer Preisträger wird, entscheidet übrigens der Umweltausschuss. Wollen sich dessen Mitglieder also mal einen schönen Sitzungsabend machen und sich durch edle Tropfen aus Neustadt probieren? Weit gefehlt. Denn beim Umweltpreis soll es nicht ums Endprodukt, sondern um die Produktion gehen. Belohnt und ausgezeichnet werden am Ende Betriebe, die „besonders naturfördernd wirtschaften und biologische Vielfalt in ihre Betriebskonzept integrieren“, teilt die Verwaltung mit.

Sowohl Bio-Betriebe als auch konventionell arbeitende Winzer und Landwirte können sich bewerben. Wichtig ist, dass nachgewiesen wird, dass man zurückhaltend mit Pflanzenschutz- und Düngemitteln umgeht und sich um die Landschaftsgestaltung bemüht. Die Stadt hat dazu einen Fragebogen erarbeitet, den alle ausfüllen müssen. Bewerbungen sind noch bis 15. August möglich – www.neustadt.eu/umweltpreis. Winzer und Preise, da geht doch sicher ein bisschen was.