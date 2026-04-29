Der VfB Haßloch wird am Donnerstag, 30. April, auf den Tag 75 Jahre alt. Ein Blick in die Vergangenheit des Klubs und auf ein aktuelles Derby der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt.

Am Donnerstag ist es genau 75 Jahre her, dass der VfB Haßloch als letzter der drei Fußballvereine im Großdorf gegründet wurde. Das letzte Punktspiel vor dem Jubiläum gewann der Klub am Dienstagabend gegen TuS Niederkirchen mit 4:1.

Ursprünglich waren die katholischen Fußballer des Großdorfs im 1921 gegründeten Verein Sportverein Revidia Haßloch, der später in der DJK Haßloch, einer Organisation innerhalb des Verbandes Katholischer Jugendvereine der Pfalz, aufging, aktiv. Dieser wurde jedoch 1933 ebenso wie der gesamte DJK-Verband und der von Kommunisten und Sozialisten gegründete FV 1921 Haßloch von den Nationalsozialisten aufgelöst. Einziger Fußballverein war der FC 08, der ab dem 4. April 1938 auch nur noch eine Fußballabteilung des VfL Haßloch war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand als Nachfolger des VfL zunächst die SG Haßloch, die mit Wirkung ab dem 6. September 1951 in TSG Haßloch umbenannt wurde und bei der die 08er weiterhin kickten. Außerdem hatte sich der FV 1921 wiedergegründet.

Am 30. April 1951 beschlossen 58 Fußballinteressierte, von denen viele bis 1933 der dann verbotenen Deutschen Jugendkraft (DJK) angehörten, bei einer Gegenstimme die Gründung eines weiteren Haßlocher Fußballvereins. Diese hatten sich nach Kriegsende zunächst einmal im Katholischen Männer- und Jungmännerverein betätigt und erfolglos die Wiederbelebung des DJK-Verbandes erhofft. Von den drei Namensvorschlägen „Revidia“, „Pfalz“ und „VfB“ (Verein für Bewegungsspiele) entschied man sich für den letzteren.

Dass der Verein ein christliches Fundament hat, wurde bereits am vergangenen Wochenende deutlich. So fand am Sonntag auf dem Sportgelände am Eichelgarten ein ökumenischer Gottesdienst mit Frühschoppen statt.

Die Erste Mannschaft des VfB blieb in dem kurzfristig vorgezogenen Heimspiel des 27. Spieltages der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen Niederkirchen Ende März zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Beim 1:1 gegen Seebach hätten wir schon einen Sieg verdient gehabt. Und nur zwei Tage nach unserem 8:1 beim FV Dudenhofen III gegen Niederkirchen 4:1 zu gewinnen, ist schon eine tolle Leistung“, lobte Haßlochs Trainer Dennis Kindler. „Wir waren spielerisch besser und aktiver als die in der ersten Hälfte sehr tiefstehenden Niederkirchener und hätten eigentlich mehr Tore schießen müssen“, ergänzte er.

In Führung gingen vorgestern allerdings die Gäste, als Torben Deho einen schönen Angriff erfolgreich abschloss (15.). Danach vergab Deho noch eine Möglichkeit zum 2:0, was sich danach rächen sollte. Noch vor der Pause trafen David Müssig (28.) und Nicolas Kretzschmar (43.) zur Haßlocher 2:1-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte sorgten der für Lucas Franzreb eingewechselte Kieran Benz (77.) und Paul Gerth (90.+4) mit ihren Toren für den Endstand.

Bei Niederkirchen fehlten mit Cedric Arnold, Jonas Krasemann, Daniel Neu, Leonard Oehl und Elias Wiebke fast die Hälfte der Stammspieler. Das TuS-Tor hütete erstmals Winterneuzugang Marvin Anton.

Termine

Bezirksliga Vorderpfalz: TSG Deidesheim - VTG Queichhambach (Donnerstag, 19.30 Uhr), FV Dudenhofen II - SV Geinsheim (Sonntag, 15 Uhr), FC Lustadt - 1. FC 08 Haßloch (Montag, 19.30 Uhr);

A-Klasse Rhein-Mittelhaardt: SV Rot-Weiß Seebach - TuS Maikammer (Sonntag, 15 Uhr);

A-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: SV Phönix Schifferstadt - TSG Deidesheim (Samstag, 18.30 Uhr);

B-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: TSG Deidesheim - FG 08 Mutterstadt (Samstag, 15.30 Uhr), 1. FC 23 Hambach - JSG Rheinzabern/Jockgrim (Samstag, 16 Uhr);

C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: JSG Rheinzabern/Jockgrim - TSG Deidesheim (Donnerstag, 18.30 Uhr);

D-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: FC Rhein-Haardt - 1. FC 23 Hambach (Samstag, 11 Uhr);

Frauen-Verbandsliga: 1. FFC Niederkirchen - 1. FFC Ludwigshafen (Sonntag, 14 Uhr).