Bundesweit spielen Golferinnen für mehr Brustkrebs-Früherkennung – so auch die Damen des Golfclubs Pfalz in Geinsheim.

Die Spielerinnen des Golfclubs Pfalz treten am 10. September ab 11 Uhr zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen.

Die Frauen seien damit Teil der Pink-Ribbon-Damentag-Serie und hälfen tatkräftig mit, auf die Chancen der Brustkrebs-Früherkennung hinzuweisen, informiert die Awareness Deutschland gemeinnützige GmbH, die nationale Kampagnen für mehr Aufmerksamkeit gegenüber verschiedenen Krebskrankheiten verantwortet. Die Golferinnen unterstützten mit ihrem Spiel die Pink-Ribbon-Deutschland-Kampagne, deren Ziel es sei, möglichst viele Menschen über die Erkrankung Brustkrebs aufzuklären.

Das Charity-Turnier am Rande des Pfälzerwaldes bringe das Thema auf direkte und persönliche Weise in die Region und sei damit Vorbild in Sachen Krebsfrüherkennung. Denn dies sei im Falle einer Brustkrebs-Erkrankung meist von entscheidender Bedeutung – für einen schonenden Behandlungsverlauf und insbesondere für die Heilungschancen.

An der Pink-Ribbon-Damentag-Serie 2024 nehmen von April bis Oktober wieder über 140 Golfclubs und deutschlandweit über 4500 Spielerinnen teil. Für den 10. September sind die Golfclubs in Mannheim und Heidelberg zum Pink-Ribbon-Damentag eingeladen.