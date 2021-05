Bürger und Planer des Projekts „Soziale Stadt Neustadt-Böbig“ sind sich nach der zweiten Runde der Bürgerbeteiligung weitgehend einig: Ein „Stadtteil-Zentrum“ soll etabliert werden. Doch da gibt es noch ein entscheidendes Problem.

Nach der Auftaktveranstaltung Anfang März, bei der etwa 70 Personen teilnahmen, zwang die Corona-Krise auch Stadtplanerin Eva Wefel und Stadtteilmanager Thomas Lörcher zu neuen Wegen. Statt einer weiteren Versammlung organisierten sie eine virtuelle Beteiligung. Vier Online-Workshops zu den Themen „Wohnen und Wohnumfeld“, „Soziale Aktivitäten und Vernetzung“, „Freiräume und Grünflächen“ sowie „Verkehr und Verbindung“ wurden über die Konferenzsoftware Zoom in jeweils rund 90 Minuten Online-Konferenz besprochen. Zuvor hatten Lörcher und Lisa Doll vom Büro „Stadtberatung Fries“ auf dem Bayernplatz an einem Infostand für die virtuelle Bürgerbeteiligung geworben.

Im gesamten Gebiet gibt es rund 1200 Haushalte, diese wurden auch über Flyer über die vier Zukunftswerkstätten informiert. Nach der Anmeldung erhielten die Bürger einen Link zur jeweiligen Video-Konferenz. Die Resonanz war für die Planer überraschend gering. Wefel: „Es hatten sich zwar insgesamt 49 Personen zu den vier Workshops angemeldet, doch letztlich nahmen jeweils nur rund zehn Bürger teil, viele davon an allen vier Chats. Wir hatten eigentlich erwartet, dass wir junge Leute damit ansprechen.“ Sie vermutet, dass sie mit einer „normalen“ Versammlung wohl mehr Menschen erreicht hätten.

Dennoch kamen viele Ideen zusammen, so Wefel: „Es werden Begegnungsräume gewünscht, wie ein Restaurant oder Café mit Außenbestuhlung am Bayernplatz, sowie neue Wohnansätze mit interkulturellen und generationsübergreifenden Angeboten.“ Ganz groß im Trend ist also auch bei den Menschen im Bereich Böbig der Wunsch nach gemeinschaftlichen Wohnformen und barrierefreien Wohnungen.

Im Workshop „Soziale Aktivitäten“ stand der Wunsch nach einer Begegnungsstätte im Vordergrund. Wefel: „Auch eine Stadtteil-Mensa wurde vorgeschlagen, bei der Schüler und Bürger gemeinsam Mittagessen können.“ Doch gerade bei dem Begegnungszentrum müssten viele Komponenten passen. So solle es leicht erreichbar und zentral gelegen sein sowie natürlich barrierefrei. Man sei auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie, betonte die Stadtplanerin.

Beim Bereich „Freiräume und Grünflächen“ haben Planer und Bürger den Bayernplatz und die Grünfläche hinter der Sparkasse im Blick. „Hier gibt es momentan keine Möglichkeiten, sich aufzuhalten“, betont Wefel. Die Anwohner steuerten aber auch den Vorschlag bei, am Grünzug Böbig mehr Sitzgelegenheiten und Spielpunkte zu etablieren. Auch am asphaltierten Weg entlang der Bundesstraße 38, der im Grünen an Weinbergen und Gartenparzellen parallel zur Robert-Stolz-Straße verläuft, wünschen sich die Anwohner Sitzbänke. Verbesserungen sind auch im Bereich „Verkehr“ nötig. Die Kreuzungen an der Robert-Stolz-Straße sollten übersichtlicher gestaltet werden, und die Busanbindungen müssten laut der Teilnehmer ausgebaut werden.

Arbeiten am Spielplatz Ende 2020

Die Planungen für den Abenteuerspielplatz, der das Gebiet im Osten begrenzt, sind indes schon weiter fortgeschritten. Hier sollen laut Wefel noch Ende 2020 vorbereitende Bauarbeiten beginnen.

Für das Projekt „Soziale Stadt Böbig“ ist im Herbst ein weiteres Treffen mit den Bürgern vorgesehen. Wefel hofft: „Sofern Corona nicht erneut für Einschränkungen sorgt, dann aber wieder mit echten Begegnungen und nicht nur am Bildschirm.“ Danach sollen die Pläne in den städtischen Gremien besprochen und auch beschlossen werden.