Zur Prunksitzung der Diedesfelder Flendes sollte der Gewölbekeller unterhalb der Festhalle, den die Landjugend nutzen will, fertig saniert sein. Doch die Arbeiten verzögern sich. Woran es hängt.

Seit gut fünf Jahren ist der Gewölbekeller unter der Festhalle geschlossen, weil es bauliche Mängel gibt. Die Diedesfelder Landjugend hat die Sanierung mittlerweile selbst in die Hand genommen – ohne städtische Finanzspritze. Denn der Bauantrag kam dafür zu spät. Seit Oktober schuften die jungen Leute, um ihren Aufenthaltsraum wieder nutzbar zu machen. Das Ziel, das Vereinsvorsitzender Kevin Klein im Dezember ausgerufen hatte: Bis zur Prunksitzung der Diedesfelder Flendes am Freitag sollte alles fertig sein.

Doch daraus wird erst mal nichts. Der Gewölbekeller gleicht immer noch einer Baustelle. Das liegt auch an bürokratischen Hürden. So muss wegen des Notausstiegs aus dem Fenster des Gewölbekellers noch eine Planänderung im Bauantrag eingereicht und genehmigt werden. „Das muss jeder machen“, betont Klein, der die Zusammenarbeit mit der Stadt als kooperativ beschreibt. Der neue Plan sei bis auf wenige Details fertig und werde in Kürze eingereicht.

Genehmigungen dauern

Ein paar Dinge muss die Landjugend noch in Eigenleistung erledigen, zum Beispiel die Kellertür zu drehen, sodass der Fluchtweg gegeben ist. „Wir haben bereits einen Schreiner organisiert, der das machen kann“, informiert Klein. Außerdem müssen Einzelraumlüfter entsprechend des Lüftungskonzepts eingebaut und angeschlossen, die Elektroarbeiten fertiggestellt, ein Podest zum Notausstieg errichtet und ein neues Fenster eingebaut werden, sobald die Sandsteinwände von der Stadt erneuert wurden. „Die Maße für das Podest haben wir noch mal zur Genehmigung eingereicht. Ebenso haben wir den Verteiler für die Elektronik bestellt.“

Von den Genehmigungen für Theke und Notausstieg hänge viel ab, weshalb sich folgende Arbeiten verzögerten. „Die Raumlüfter bauen wir erst ein, wenn alles rund ums Fenster geklärt ist. Und damit wir das einbauen können, muss es wärmer sein“, sagt Klein. Dann ist wieder die Stadt am Zug: Steinmetzarbeiten zur Vergrößerung des Notausstiegs, die etwa drei bis vier Tage dauern und etwas mehr als 1100 Euro kosten werden, sind laut Stadt bereits beauftragt, würden aber erst „ziemlich am Ende der Baumaßnahme durchgeführt“. Einerseits, weil dafür wärmere Temperaturen nötig seien, andererseits, weil die Landjugend zuerst noch Vorarbeiten erledigen müsse: Unter anderem muss eine rostige, undichte Wasserleitung, die zum Vorschein gekommen war, von der Jugend freigelegt werden. Dann könne man schauen, wie diese ausgetauscht werden kann. In diesem Zuge soll auch die Zuleitung zum Brunnen vor der Halle von städtischer Seite erneuert werden.

Erst wenn alle Punkte abgehakt sind, kann der Raum abgenommen und genutzt werden. Das Verputzen der Wände steht ebenfalls noch aus, ist aber für die Freigabe nicht notwendig, weil nicht sicherheitsrelevant.