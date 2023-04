Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Lebensmittelgeschäft vor Ort, das wünschen sich die Menschen in allen Dörfern. Die Realität sieht meist anders aus. Es gibt zwar Versuche, neue Wege zu gehen, doch auch die sind nicht immer erfolgreich. Die Beispiele Neidenfels und Esthal.

Sowohl in Neidenfels als auch in Esthal sind in den vergangenen Jahren Lebensmittelgeschäfte wegen zu geringerer Nachfrage geschlossen worden. In Esthal gab es mehrere Versuche, einen Laden