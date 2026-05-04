An den Kosten für den Ausbau der Eichengasse müssen sich alle Meckenheimer Grundstücksbesitzer mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen beteiligen. Das hat ein Gericht bestätigt.

Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge, die das Paar zahlen soll, sind nicht allzu hoch: Etwa 21 Euro wurden für die Jahre 2020 bis 2022 gefordert, und im Jahr 2023 erging ein Bescheid über eine Vorausleistung in Höhe von etwa 582 Euro. In der Verhandlung vor der Dritten Kammer des Neustadter Verwaltungsgerichts wurde denn auch deutlich, dass es den Klägern, die viele Jahre lang kommunalpolitisch tätig waren, weniger um das Geld und vielmehr „um das Verfahren, wie es abgelaufen ist“ ging, wie der Ehemann betonte.

Die Meckenheimer hatten gegen von der Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim erhobene Beitragsforderungen sowie eine Vorausleistung Widerspruch eingelegt – allerdings ohne Erfolg. Daraufhin reichten sie Klage beim Verwaltungsgericht Neustadt ein. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters Hanno Gorius führten das Ehepaar und sein Rechtsanwalt Georg Krist drei Argumente gegen das Vorgehen der Verwaltung ins Feld.

Beteiligung der Gemeinde zu niedrig?

In einem davon ging es um die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten: In der Satzung zu den wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ist festgelegt, dass Meckenheim bei allen Sanierungsmaßnahmen 35 Prozent der Kosten übernimmt. Nach Meinung des Ehepaars ist das zu wenig. In Meckenheim gebe es mehrere Straßen mit viel Durchgangsverkehr. Das müsse berücksichtigt werden. Je mehr Verkehr, desto höher ist in der Regel der Gemeindeanteil.

Bei den vom Ehepaar angeführten Straßen handele es sich allerdings um Bundes- und Landesstraßen, und an den Kosten für deren Erneuerung müssten sich die Grundstücksbesitzer nicht beteiligen, erklärte Gorius. Deshalb habe der dortige Verkehr bei der Festlegung des Gemeindeanteils auch keine Bedeutung. Er verwies darauf, dass der Mindestbeitrag, den Gemeinden zahlen müssen, bei 20 Prozent der Kosten liege. „35 Prozent Gemeindeanteil sind nicht ganz niedrig“, so Gorius. Überzeugen konnte er die Kläger damit aber nicht.

Falsche Berechnungsgrundlage?

Beim zweiten Argument ging es um die sogenannte Widmung der Eichengasse. Das Ehepaar zweifelte an, dass sie überhaupt durch einen förmlichen Verwaltungsakt zur öffentlichen Straße erklärt und der Allgemeinheit damit zugänglich gemacht worden sei. Dies ist jedoch inzwischen geklärt: Die Straße wurde 2020 dem Verkehr gewidmet.

Letztlich ging es noch um die Höhe der wiederkehrenden Ausbaubeiträge: Sie wird anhand der Größe des Grundstücks berechnet, allerdings nicht der tatsächlichen Größe, sondern einem Wert, der anhand verschiedener Parameter – beispielsweise erlaubter Anzahl von Geschossen und Tiefenbegrenzung – berechnet wird. In der Meckenheimer Satzung zu wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ist eine Tiefenbegrenzung von 40 Metern festgelegt. Das bedeutet, dass ein Grundstück ab der Erschließungsstraße bis zu einer Tiefe von 40 Metern bebaut werden kann.

Das Ehepaar bemängelte, wie die Tiefe bemessen wurde, so sei nicht auf die besondere Lage des Grundstücks eingegangen worden. Gorius machte klar, dass das auch nicht erforderlich sei, die Art der Vermessung entspreche rechtlichen Vorgaben. Ihm zufolge werden wegen der Tiefenbegrenzung 196 Quadratmeter des 1200 Quadratmeter großen Grundstücks nicht berechnet.

Klage zurückgezogen

Anwalt Krist erinnerte an einen „Vergleichsvorschlag“, der von der Verwaltung „relativ schroff abgewiesen“ worden sei. Für das Gebiet, in dem das Grundstück seiner Mandanten liegt, sei seit längerem ein Bebauungsplan in Arbeit. Wenn der wie geplant beschlossen würde, werde sich die bebaubare Fläche reduzieren. Er habe daher angeregt, von den 1200 Quadratmetern 522 abzuziehen, so dass nur 678 Quadratmeter Fläche bei der Berechnung des wiederkehrenden Ausbaubeitrags angesetzt würden. Die Vertreter der Verbandsgemeinde wiesen den Vorschlag zurück, da unklar sei, ob der Bebauungsplan je beschlossen werde.

Gorius informierte, dass die Klage gegen die Vorausleistung für 2023 nicht zulässig sei, da inzwischen der Beitrag festgesetzt worden sei. Gegen diesen hat das Ehepaar auch Widerspruch eingelegt, doch er wurde vom Kreisrechtsausschuss noch nicht behandelt. Auf Anregung Gorius’ wurde die Klage schließlich zurückgezogen.