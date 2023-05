Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaum ist die Freizeitanlage an der Eichendorffschule fertig, gibt es erste Schäden: An der Magnolie, die als Blickfang aus der alten Brunnenanlage ins neue Konzept übernommen wurde, wurden Äste abgebrochen. „Es ist Segen und Fluch zugleich, dass die neue Anlage so gut angenommen wird. Die Magnolie ist kein Kletterbaum“, sagt Baudezernent Bernhard Adams.

Schäden gibt es nicht nur am Grün. An der neuen Boulebahn ist der Splitt durch Fahrradreifen beschädigt worden. Deshalb wurde die Anlage nochmals eingezäunt, der Splitt nachgearbeitet.