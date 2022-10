Aufgrund steigender Schülerzahlen und wegen des Umbaus des Schulgebäudes werden an der Grundschule Eichendorff-Schule in Branchweiler Container errichtet. In diesen sollen für eine Übergangszeit von etwa fünf Jahren vier Klassen- und Sanitärräume entstehen. Die für die Container erforderlichen 760.000 Euro hatte der Hauptausschuss im Mai bewilligt. Nun hat der Stadtrat am Dienstag einer weiteren Ausgabe in Höhe von knapp 126.000 Euro zugestimmt: Damit werden die Landschaftsbauarbeiten rund um die Container finanziert, also Leitungsgräben und Sickermulde sowie Pflasterarbeiten für die Wege. Margarete Hoffmann (FWG) und Claus Schick (SPD) betonten, dass die Stadt angesichts der steigenden Schülerzahlen schnell mit der Planung für eine dauerhafte Schulerweiterung beginnen müsse. Gisela Brantl (SPD) wies noch darauf hin, dass das neue Mainzer Modell beim Vergabeverfahren, das in Neustadt seit Juni für ein Jahr getestet wird, dazu geführt habe, dass ein Neustadter Unternehmen diesen Auftrag bekommen habe.