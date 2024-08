Der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Augustin Kern, der im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Er war maßgeblich daran beteiligt, das Hohe-Loog-Haus des Vereins zu einer der beliebtesten Wanderhütten im Pfälzerwald zu entwickeln.

Augustin Kern wurde am 31. Oktober 1926 in Hambach geboren und war viele Jahrzehnte bis ins hohe Alter für den PWV Hambach aktiv. Von 1977 bis 1990 leitete er als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. In dieser Zeit konnte der Anschluss des Hohe-Loog-Hauses an das städtische Wasser- und Stromnetz realisiert werden. Die notwendigen Leitungen wurden von der Kaltenbrunner Hütte aus verlegt. Ein Großprojekt, für das sich Kern hartnäckig und mit großem Einsatz engagiert hatte. „Unermüdlich war Augustin Kern im Einsatz für unsere Hütte und hat viele Impulse für die Weiterentwicklung unseres Vereins gegeben“, würdigte der heutige Vorsitzende, Professor Peter Saling, den verstorbenen Vorgänger. 1990 war Kern zum Ehrenvorsitzenden des PWV Hambach ernannt worden; eine Auszeichnung, die in diesem Fall sogar mit Sitz und Stimmrecht im Vorstand verbunden war.

Beruflich war Kern beim Fernmeldeamt beschäftigt, privat pflegte er mit seiner Familie Beziehungen zu Freunden in Frankreich, England und den USA. Neben dem Einsatz für den PWV engagierte er sich auch bei verschiedenen anderen Vereinen, so war er rund zehn Jahre lang Vorsitzender der Kolpingskapelle Hambach. Die Trauerfeier für Augustin Kern findet am Mittwoch, 21. August, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Hambach statt.