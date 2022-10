Ein Los fünf Euro und der Erlös kommt der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ zugute: Diese Aktion hat die Neustadter Tourist-Gesellschaft kurz vor dem Winzerfestumzug zum Deutschen Weinlesefest gestartet. Genau gesagt, können insgesamt 50 Sitzplätze auf der Ehrentribüne gewonnen werden, die in diesem Jahr am Casimirianum aufgebaut wird.

Gekauft werden können die Lose in der Tourist-Info am Hetzelplatz am Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr. Zusätzlich sind sie abends im Spiegelpalast erhältlich. Wer ein Gewinnerlos zieht, dem stehen dann zwei Sitzplätze zu: Niemand muss also alleine auf der Tribüne Platz nehmen.

Außer diesen Sitzplätzen können laut Tourist-Gesellschaft insgesamt 25 Sekt-Gutscheine gewonnen werden. Diese müssen nicht am Tag des Winzerfestumzugs, also am Sonntag, 9. Oktober, eingelöst werden, sondern gelten auch noch am 10. Oktober, dem letzten Festtag, und zwar beim Weinfestival im Spiegelpalast und im benachbarten mediterranen Garten.