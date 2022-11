Die Grabstätte von Edwin Hartmann, SPD-Oberbürgermeister der Stadt Neustadt von 1949 bis 1965, wird zum Ehrengrab ernannt und damit künftig von der Stadtverwaltung gepflegt. Das haben die Fraktionen im Stadtrat gemeinsam gefordert und folglich in der Sitzung am Dienstag auch beschlossen. Die Stadtverwaltung hat den Antrag ebenso unterstützt.

Hartmann, 1900 in Mannheim geboren und 1987 in Neustadt gestorben, war der erste Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg. „In seine Amtszeit fiel der Wiederaufbau des städtischen Gemeinwesens, die Aufnahme Tausender Flüchtlinge und die Umsetzung großer Wohnungsbauprojekte“, heißt es in dem Antrag.

Freund Frankreichs

Zudem wurde unter Hartmanns Ägide die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Mâcon geschlossen. Bei seiner Beisetzung würdigte ihn sein früherer Amtskollege aus Mâcon, Louis Escande, als „großen, überzeugten Europäer und Apostel des Friedens“. Noch zu Lebzeiten war Edwin Hartmann als erstem Neustadter die goldene Bürgermedaille verliehen worden.