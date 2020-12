Im Alter von 80 Jahren zog sie zwar zur Tochter nach Geisenheim: Ihrer Heimatstadt Neustadt blieb Emma Geisel, geborene Abresch, aber treu verbunden. Deshalb wollte sie auch auf dem Hauptfriedhof ihre letzte Ruhe finden. Als die Gründerin des Neustadter „Vereins für Fraueninteressen“ 1935 mit 90 Jahren starb, war nicht nur das schriftlich festgehalten, sondern auf der damals üblichen Grabkarte auch der Platz der Urne im Familiengrab ganz genau vermerkt: „Urne rechts vor kleinem Stein“. Heute stehen dort keine Grabsteine mehr, und auch ansonsten war das Grab lange Zeit in keinem besonders guten Zustand und als anonym gekennzeichnet. Das hatte vor geraumer Zeit das damalige CDU-Stadtratsmitglied Helga Willer kritisiert und damit bei Oberbürgermeister Marc Weigel offene Türen eingerannt. Jetzt soll das Abresch-Grab zum Ehrengrab „ernannt“ werden, womit die Stadt für die Pflege zuständig wird. Die sozial sehr engagierte frühe Frauenrechtlerin war übrigens die Tante von Eugenie Abresch, die in ihre Fußstapfen getreten und 1920 in den Stadtrat eingezogen war – als eine der drei Frauen, die das damals erstmals schafften. Der Stadtrat soll am Dienstag zwei weitere Gräber zu Ehrengräbern umwidmen: jenes des Neustadter Oberlehrers und Heimatforschers Julius Wilde (1864-1947) sowie jenes des Industriellen Ludwig Lieberich (1856-1928), Gründer der gleichnamigen Kellereimaschinenfabrik.