Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In die Friedhofssatzung der Stadt Neustadt sollen Kriterien für die Ausweisung von Ehren- und Pflegegräbern aufgenommen werden. Die Initiative dazu geht von Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) aus. Derzeit gebe es keine Systematik dazu, welche Gräber die Grünflächenabteilung der Stadt betreut, sagt er. Den Anstoß gab dabei unter anderem das Grab eines bekannten Filmpioniers.

Schon in seiner Zeit als Kulturdezernent beschäftigte sich Weigel intensiv mit dem Hauptfriedhof. So bot er erstmals 2013 Führungen über den Friedhof an, die er seitdem