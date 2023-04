Das Denkmal am Ehrenfelsen, das 2022 in ehrenamtlicher Arbeit saniert worden sei, sei mit Farbe besprüht worden, berichtete Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) dem Gemeinderat. Auch ein Geländer am Felsen sei erneuert und das gesamte Gelände in Ordnung gebracht worden. Verdaasdonk hat Anzeige erstattet. Derzeit suche er nach einer Möglichkeit, die Sprühfarbe entfernen zu lassen, ohne den Stein zu beschädigen.