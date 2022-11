Der landesweite Ehrenamtstag 2023 soll in Haßloch stattfinden. Zusammen mit der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz will die Gemeinde diesen ausrichten. Der Ehrenamtstag würdigt das große ehrenamtliche Engagement der Bürger des Landes. Synergieeffekte versprechen sich Verwaltung und politisch Verantwortliche mit dem Tourismus, dem Ortsmarketing und der Wirtschaftsförderung. Die Mitglieder des Hauptausschusses zeigten sich begeistert, dass die Veranstaltung in Haßloch sin soll. Die zweitägige Veranstaltung ist am ersten Septemberwochenende geplant. Rund um das Rathaus (Rathausplatz, Jahnplatz, Leo-Loeb-Straße mit Wendehammer) ist ein abwechslungsreiches Programm zu erwarten: die SWR-Bühne mit Live-TV-Sendung am Sonntag ab 18 Uhr, aufgezeichnete Berichte über die Gemeinde Haßloch und die RPR1-Aktionsbühne.