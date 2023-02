Der 20. landesweite Ehrenamtstag findet am 3. September in Haßloch statt. Dies gaben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bürgermeister Tobias Meyer bekannt.

„In der größten Gemeinde in Rheinland-Pfalz wird dem Ehrenamt ein besonders hoher Stellenwert zugeschrieben“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mehr als 120 Vereine prägten das kulturelle, gesellschaftliche Leben und sorgten für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Sie freue sich deshalb sehr, dass das Land mit dem Ehrenamtstag in diesem Jahr in Haßloch zu Gast sein dürfe. Auch die gute Verkehrsanbindung und viel Erfahrung mit Großveranstaltungen sprächen dafür, dass in Haßloch ein tolles Fest für alle ehrenamtlich Engagierten gefeiert werden könne. „Ich danke der Gemeinde herzlich für ihre Bewerbung und ihr Engagement“, so Dreyer weiter. Rheinland-Pfalz sei Ehrenamtsland und liege im bundesweiten Vergleich mit seiner Engagementquote im Spitzenfeld. Mit dem landesweiten Ehrenamtstag wolle sie allen Engagierten in Rheinland-Pfalz dafür danken, dass sie ihre Zeit und Tatkraft für ein gutes Miteinander investieren. „Die Veranstaltung bietet aber auch die Gelegenheit, sich auszutauschen und zu informieren“, sagt die Ministerpräsidentin.

Bürgermeister Tobias Meyer freut sich über die Zusage aus Mainz und das damit verbundene Vertrauen, gemeinsam eine tolle Jubiläumsveranstaltung auf die Beine stellen zu können. „Schließlich begehen wir im September die inzwischen 20. Auflage des Ehrenamtstages“, so Meyer.

Jetzt beginnt die konkrete Planung

Im Oktober vergangenen Jahres hatten die Gemeinde Haßloch und die Staatskanzlei erste Kontakte geknüpft und bei einem Vor-Ort-Termin die Voraussetzungen für einen Aktionstag dieser Größenordnung geprüft. „Auch in den politischen Gremien wurde das Vorhaben vorgestellt und befürwortet. Daher folgte kurz vor Weihnachten die offizielle Bewerbung. Dass wir mit der Zusage nun in die Planungen einsteigen können, freut uns sehr“, so Meyer.

Zum 20. Ehrenamtstag laden die Ministerpräsidentin und die Gemeinde Haßloch gemeinsam mit den Medienpartnern SWR und RPR1. ein.

Info

www.wir-tun-was.rlp.de