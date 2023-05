Das Ehrenamt wird in Haßloch großgeschrieben: Über 120 Vereine prägen das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Gemeinde. Nicht zuletzt deshalb hat die Staatskanzlei den landesweiten Ehrenamtstag 2023 nach Haßloch vergeben. Das Bewerbungsverfahren für die Veranstaltung am 3. September hat begonnen.

Der Ehrenamtstag, der jährlich an einem anderen Ort ist, gilt als zentrale Veranstaltung, um den rund 1,7 Millionen ehrenamtlich engagierten Menschen in Rheinland-Pfalz Dankeschön für ihren Einsatz für die Allgemeinheit zu sagen. Im vergangenen Jahr hat die Veranstaltung in Gerolstein stattgefunden – pandemiebedingt allerdings in einem hybriden Format.

Organisationen, Projekte, Einrichtungen und Initiativen aus ganz Rheinland-Pfalz können beim Ehrenamtstag ihr Engagement präsentieren und sich austauschen. Die thematische Bandbreite reicht von Sport, Kultur, Gesundheit und Selbsthilfe über Natur, Umwelt und Tierschutz bis zu den Themen Soziales, Kinder, Jugend- und Demokratiebildung sowie Flucht und Asyl. Auch die Hilfs- und Rettungsorganisationen und Vereine können sich beim Ehrenamtstag vorstellen. Das ehrenamtliche Engagement im Land ist breit gefächert. Diese Vielfalt soll sich beim Ehrenamtstag widerspiegeln.

Gemeinde hofft auf Synergieeffekte

In diesem Jahr findet der Ehrenamtstag, der landesweit beworben wird, zum 20. Mal statt. Im Oktober 2022 hatten die Gemeinde Haßloch und die Staatskanzlei erste Kontakte geknüpft und bei einem Vor-Ort-Termin geprüft, ob Haßloch die Voraussetzungen für einen Aktionstag in dieser Größenordnung erfüllt. Nachdem die politischen Gremien das Vorhaben befürwortet hatten, bewarb sich Haßloch kurz vor Weihnachten darum, den Ehrenamtstag 2023 auszurichten. Im Februar erhielt die Gemeinde den Zuschlag.

Nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung erzielt der Ehrenamtstag Synergieeffekte mit dem Tourismus, dem Ortsmarketing und der Wirtschaftsförderung. Zudem produziert der SWR einen Bericht über Haßloch. Höhepunkt ist die Livesendung „Ehrensache“. Auch RPR1 zählt – neben der Gemeinde Haßloch – zu den Mitveranstaltern.

„In Haßloch hat das Ehrenamt einen besonders hohen Stellenwert. Mehr als 120 Vereine sorgen für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit dem Ehrenamtstag in diesem Jahr in Haßloch zu Gast sein dürfen“, wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei zitiert. Auch die gute Verkehrsanbindung und viel Erfahrung mit Großveranstaltungen sprechen nach Ansicht Dreyers dafür, „dass wir ein tolles Fest für alle ehrenamtlich Engagierten feiern werden“. Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) sieht dem Ereignis ebenso mit Freude entgegen: „Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für den 20. Ehrenamtstag.“

Veranstaltung im Ortskern

Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich im Ortskern rund um das Rathaus und die Christuskirche sowie den Jahnplatz. Mittelpunkt der Veranstaltung ist auch in diesem Jahr der „Marktplatz Ehrenamt“, auf dem sich Organisationen, Projekte, Einrichtungen und Initiativen aus ganz Rheinland-Pfalz präsentieren.

Ebenso haben „ehrenamtliche Kulturgruppen“ die Gelegenheit, sich und ihr Engagement auf der gemeinsamen Bühne von RPR1 und dem Land Rheinland-Pfalz vorzustellen. Ob Tanzgruppe, Chor und Musikverein, Turn- oder Kampfsportverein: Alle Gruppen können sich wie Interessierte für den „Marktplatz Ehrenamt“ online bewerben.

Bewerbung und Kontakt

Das Bewerbungsverfahren für einen Standplatz oder einen Kulturbeitrag hat in dieser Woche begonnen und endet am 3. Juli. Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wir-tun-was.rlp.de.