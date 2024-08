Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland sind auf Lebensmittel der Tafel angewiesen. Was die ehrenamtlichen Helfer in der Ausgabestelle Neustadt regelmäßig leisten, damit Bedürftige etwas zu essen im Kühlschrank haben.

Die orangene Schürze sitzt, die Einmalhandschuhe auch: Viel mehr braucht es nicht, um beim Ausgabetag der Tafel Neustadt/