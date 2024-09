Seit 21 Jahren ist die Freiwilligenbörse „CaRaT“ der Caritas eine zentrale Anlaufstelle für Beratung und Information rund um bürgerschaftliches Engagement in Neustadt. Anlässlich der Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz möchten „CaRaT“ das Ehrenamt stärker ins Rampenlicht rücken. Daher findet am Donnerstag, 26. September, im Citymanagementbüro in der Fußgängerzone eine Freiwilligenbörse statt. Geöffnet ist diese von 11 bis 17 Uhr, zu finden sein wird sei in der Hauptstraße 74. „Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern laden wir Sie herzlich dazu ein, mehr über die vielfältigen Möglichkeiten des Ehrenamts zu erfahren und sich auszutauschen“, kündigt „CaRaT“ im Vorfeld an. Besuchern werde dabei auch einiges geboten: So ist ein Ehrenamtsquiz geplant, das nicht nur Spaß machen, sondern auch über die verschiedenen Engagementfelder in der Region informieren soll. Die Börse möchte für viele Gruppen ein Anlaufpunkt sein. Willkommen seien Menschen, die auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit sind, aber auch Vertreter von bestehenden Initiativen, die auf der Suche nach Unterstützung sind. Wichtig, sei, das Ehrenamt „sichtbarer zu machen“.