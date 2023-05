Am frühen Sonntagmorgen ist kurz nach 2 Uhr ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau am Schwimmbad in Maikammer eskaliert. Nach Angaben der Polizeiinspektion Edenkoben stritt sich das Ehepaar zunächst verbal, ehe der Mann seiner Frau mehrfach Ohrfeigen gegeben habe. Als die Polizei eintraf, wollte der Mann zunächst flüchten, doch die Beamten konnten die Flucht verhindern. Der Mann schlug nun ziellos um sich und beleidigte die Polizisten. Auch seine Frau ging dann ebenfalls auf die Beamten los und schlug auf diese ein. Das Ehepaar durfte schließlich die Nacht getrennt voneinander in Gewahrsamszellen verbringen. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde beiden eine Blutprobe entnommen, so die Polizei.