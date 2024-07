Das ehemalige Weingut Mattern in Haardt ist ein bauhistorisches Kleinod mit langer Geschichte, auch wenn das von außen vielleicht nicht jedem Betrachter gleich ins Auge springt. Die Experten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) aber ließen sich gern überzeugen und bewilligten jetzt eine Förderung über 70.000 Euro für die Schieferneueindeckung des Kelterhauses.

Das zweigeschossige Kelterhaus schließt sich östlich im Winkel an das direkt am Mandelring gelegene Hauptgebäude mit seinem Krüppelwalmdach an und ist deutlich jünger