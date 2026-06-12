Aus der Nachwahl wird ein Wettbewerb: Die AfD schickt Peter Stuhlfauth gegen CDU-Kandidat Dennis Messer ins Rennen und argumentiert mit ihrem starken Landtagswahlergebnis.

Wenn der Haßlocher Gemeinderat am 24. Juni einen neuen ehrenamtlichen Beigeordneten wählt, wird es keine reine Nachwahl. Neben dem von der CDU nominierten Dennis Messer tritt nun auch die AfD mit einem eigenen Kandidaten an. Sie schickt den ehemaligen Landtagsabgeordneten Peter Stuhlfauth ins Rennen. Das teilte die Fraktion am Donnerstagnachmittag mit.

Spontan sei die Entscheidung nicht gefallen. Seine Fraktion habe bereits im April beschlossen, einen Gegenkandidaten aufzustellen, sobald eine andere Fraktion einen Vorschlag mache, sagt Stuhlfauth im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Im Gegensatz zur CDU sei die Nominierung in seiner Fraktion „problemlos über die Bühne gegangen“. Hätten die Christdemokraten darauf verzichtet, den Posten nachzubesetzen, wie es die FDP-HLL gefordert hatte, hätte auch die AfD niemanden nominiert, sagt der Haßlocher. „Es stellt sich wirklich die Frage, ob ein zusätzlicher Beigeordneter notwendig ist“, sagt Stuhlfauth. „Ich sehe es so, dass das fraglich ist.“

Nun aber, da die CDU mit Dennis Messer einen Kandidaten benannt hat, sieht sich die AfD am Zug. Stuhlfauth begründet das weniger mit seinen Erfolgsaussichten als mit politischer Repräsentanz. Haßloch habe einen CDU-Bürgermeister, einen hauptamtlichen Ersten Beigeordneten, der von den Grünen vorgeschlagen worden sei, einen Beigeordneten der SPD und mit dem Geschäftsführer der Haßlocher Immobiliengesellschaft HIK auch die Freien Wähler in einer wichtigen Position. Die AfD dagegen stelle trotz starker Wahlergebnisse niemanden in der Verwaltungsspitze. „Also ist es mehr als natürlich, dass wir da einen Gegenkandidaten benennen“, erklärt der 64-Jährige und verweist auf das Abschneiden seiner Partei in Haßloch. Bei der Landtagswahl habe die AfD mehr als 26 Prozent erreicht, bei der Bundestagswahl sei sie in Haßloch stärkste Partei gewesen, bei der jüngsten Wahl zweitstärkste. „Da müssen wir zwangsläufig auch jemanden aufstellen“, folgert der pensionierte Polizist. Er selbst sei als „Ur-Haßlocher“ der richtige Kandidat. „Mich kennt jeder in hier.“

Inhaltliche Nähe zu Vorgänger

Inhaltlich sieht Stuhlfauth sich dort, wo auch sein Vorgänger Marcel Wirdemann seine Schwerpunkte hatte: bei Feuerwehr, Ordnung und Sicherheit. „Was Wirdemann beackert hat, ist absolut mein Themengebiet“, sagt er. Wirdemann, ebenfalls Polizeibeamter, habe seine Sache gut gemacht; Verbesserungsbedarf gebe es aber immer.

Stuhlfauth selbst kennt Haßloch nicht nur politisch. Der pensionierte Polizeibeamte arbeitete 40 Jahre bei der Polizei in Haßloch, trat 2016 in die AfD ein und sitzt seit 2019 im Gemeinderat sowie im Kreistag Bad Dürkheim. 2021 zog er über die AfD-Landesliste in den Landtag ein; in der Partei habe er inzwischen keinen Posten mehr. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem beim 1. FC 1921 Haßloch und bei den Handballern der TSG Haßloch.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag habe er nun auch Zeit für das Amt des Beigeordneten. Probleme in einer möglichen Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze sieht Stuhlfauth nicht. Mit Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) komme er aus, Carsten Borck (parteilos) kenne er schon lange aus der Zusammenarbeit bei der Haßlocher Polizei, mit Ralf Trösch (SPD) verstehe er sich ebenfalls gut. „Das harmoniert, null Probleme.“

AfD: Wählerstimmen unterrepräsentiert

Auch AfD-Fraktionsvorsitzender Franz-Josef Dietzen argumentiert mit den Wahlergebnissen. Wenn mehr als 26 Prozent der Haßlocher Wähler bei der Landtagswahl AfD gewählt hätten, sei es „mehr als sinnvoll“, dass auch die Stimme der AfD in der Gemeindeverwaltung zu hören sei. Zugleich räumt Dietzen ein, dass die AfD auch mit einem Verzicht auf eine Nachbesetzung hätte leben können. Nachdem die CDU nun aber erklärt habe, den Posten besetzen zu wollen, sehe die AfD ebenfalls einen Anspruch, „hier mal mitzumachen“.

Dietzen hofft dabei offenbar auch auf Stimmen außerhalb der eigenen Fraktion. Der Rückzug Marcel Wirdemanns habe gezeigt, dass die CDU gespalten sei, sagt er. Daraus ergebe sich vielleicht eine Möglichkeit für die AfD. „Das ist so die geheime Hoffnung.“

Für Stuhlfauth spricht aus Sicht Dietzens vor allem dessen Erfahrung. „Er hat ein breites Spektrum an Wissen und könnte dort weitermachen, wo Herr Wirdemann aufgehört hat“, erklärt der Fraktionsvorsitzende. Über den Vorschlag der AfD habe er den Bürgermeister am Donnerstagnachmittag informiert.

Entscheidung beim Gemeinderat

Im Rathaus bleibt man bei der Bewertung der Kandidatur zurückhaltend. Bürgermeister Tobias Meyer verweist auf das formale Verfahren. Die Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz sei eindeutig: Fraktionen könnten Kandidaten benennen, anschließend werde in geheimer Wahl abgestimmt. „Deswegen ist das bis hierhin alles völlig in Ordnung“, sagt Meyer. Er sei sicher, dass die 36 Gemeinderatsmitglieder den Kandidaten wählen, „der am geeignetsten ist“.

Ob er sich grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit Stuhlfauth vorstellen könne, will Meyer zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Darüber könne man nachdenken, falls es so weit komme. Im Moment sei die Konstellation eine andere. Für ihn sei das derzeit nicht die entscheidende Frage.