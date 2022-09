„Unser Ehemaligentag war ein voller Erfolg“, sagt Organisatorin Ulrike Bahl. Rund 700 Ehemalige des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG) haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, sich mit früheren Schulkameraden und Lehrern auszutauschen. Schulleiter Friedrich Burkhardt und der Vorsitzende der Studiengenossenschaft, Norbert Dreyer, betonten, dass diese Premiere genau der Zielsetzung der Studiengenossenschaft entspreche: nämlich den Zusammenhalt der Ehemaligen und ihre Verbindung zur Schule zu fördern. Auch Burkhardt und Dreyer waren mal KRG-Schüler und freuten sich, dass so viele Jahrgänge zusammengekommen waren. Die ältesten Abijahrgänge am Samstag seien die von 1957 und 1958 gewesen.

Endlich ein Glas Sekt

Auf der Bühne im Herzen der Schule, dem Atrium, präsentierten ehemalige und aktuelle Schüler den musikalischen Schwerpunkt der Schule. Außerdem berichtete eine ehemalige Schülerin des Abiturjahrgangs 1994 sehr humorvoll über ihre Schulerinnerungen. Aktive und pensionierte Lehrer führten durch die Schule, das Team der Nachmittagsbetreuung nahm sich der Kinder an, und in den Medienräumen wurden Kurzfilme der früheren Abiturjahrgänge gezeigt. Die KRG-Klassenräume dienten als Treffpunkt. „So konnten die früheren Freunde zusammenfinden, denn nicht jeder Klassenkamerad war auf Anhieb wiederzuerkennen“, erzählt Bahl augenzwinkernd.

Die Idee zum Ehemaligentag habe sie gehabt, „da wir einige Abiturjubiläen absagen mussten und vor allem, da die Abiturjahrgänge 2020 und 2021 keine Abiturfeier hatten und zum Teil ihre Abiturzeugnisse mit der Post zugeschickt bekamen“. Jetzt habe es endlich ein Fest gegeben – einige hätten nun mit einem Glas Sekt auf ihr Abitur anstoßen können. „Sie wurden von der Menge der Ehemaligen mit tosendem Applaus bedacht. Das war ein Gänsehautmoment“, so Bahl, die von 1990 bis 2020 am KRG unterrichtete und stellvertretende Schulleiterin war. Sie habe es genossen, „die vielen Ehemaligen zu treffen“.