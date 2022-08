Rosemarie Lang-Barke hat wesentlich dazu beigetragen, dass es in Neustadt ein Frauenhaus gibt. Auch in vielen anderen Bereichen hat sie sich engagiert. Heute feiert sie ihren 85. Geburtstag.

Trotz gesundheitlicher Probleme hat sie ihre typischen Eigenschaften nicht verloren: Rosemarie Lang-Barke ist selbstbewusst, sagt ihre Meinung, hat eine beeindruckende Energie, ist positiv eingestellt und setzt sich für Schwache ein. Trotz ihrer Größe hat die gebürtige Bonnerin, in Oldenburg aufgewachsen, immer dafür gesorgt, dass niemand sie übersieht oder überhört.

In Oldenburg studierte sie Grund- und Hauptschulpädagogik, unterrichtete von 1963 bis 1989 an verschiedenen Schulen, zuletzt in Norderney. Nachdem die „begeisterte Lehrerin“, wie sie von sich selbst sagt, den Schuldienst aus gesundheitlichen Gründen quittieren musste, kam sie eher durch Zufall nach Neustadt.

Für Grüne in Stadtrat und Bezirkstag

Die Mutter einer Tochter und eines Sohnes hatte sich schon früher engagiert, das tat sie in Neustadt schnell wieder. Beim Kinderschutzbund kam sie in Kontakt mit dem damaligen Neustadter Frauenring, gründete 1991 mit anderen Frauen den Verein Autonomes Frauenhaus, wurde Vorsitzende. 1993 war sie eine der Initiatorinnen für die Beratungsstelle Frauen helfen Frauen. Lang-Barke reduzierte ihr Engagement, als sie 1994 für die Grünen in Stadtrat und Bezirkstag gewählt wurde. 1999 schafften es die Grünen nicht mehr in den Bezirkstag.

Lang-Barke wurde daraufhin eine der Sprecherinnen der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Neustadt-Bad Dürkheim, unterrichtete Migranten, wurde Hospizhelferin, war weiter bei der Frauenberatungsstelle und den Grünen tätig.

Mit Hund in Seniorenheim

Ihr Traum für das Alter erfüllte sich nicht. Sie wollte selbstbestimmt in einer Gemeinschaft mehrerer Generationen leben und engagierte sich in einem Projekt für den Eilhardshof. Ihr Traum platzte, weil die Gruppe sich nach ihren Angaben für den falschen Architekten entschieden hatte. Inzwischen lebt sie mit ihrem Hund in einem Seniorenheim. „Ich versuche meine positive Einstellung zu behalten, und ich lasse mir nicht die Chance nehmen, noch ein Stück lebendig zu sein“, sagt die 85-Jährige.