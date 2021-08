Ein 81-jähriger Mann, der vor dem Frankenthaler Landgericht angeklagt ist, am 24. Februar in Neustadt seine Frau mit einem Hammer getötet zu haben, hat am Dienstag ein Geständnis abgelegt. Aus dem Senior, der zuerst nichts sagen wollte, brach es schließlich förmlich heraus.

An dem besagten Tag sei es zu einem Streit mit seiner Frau gekommen, mit der er seit 56 Jahren verheiratet war. Grund sei die bevorstehende stationäre Einweisung in eine Einrichtung in Bad Dürkheim gewesen. „Ich wollte nicht gehen. Sie wollte, dass ich gehe“, sagte der Angeklagte. Er wisse heute, dass es seine Frau gut mit ihm gemeint habe.

13 Mal zugeschlagen

Der Streit sei eskaliert. Den Hammer habe er aus dem Schlafzimmer geholt, sagte der Angeklagte auf Nachfrage des Gerichts. Warum er 13 Mal zugeschlagen habe, konnte er nicht erklären. Vielleicht weil er an diesem Abend aus Frust über die bevorstehende Einweisung zwei Bier getrunken habe, meinte der 81-Jährige. Zuvor habe er über Wochen keinen Alkohol angerührt. „Ich wünsche mir täglich mehrmals den Tod. Ich habe es verdient“, sagte der Angeklagte wiederholt unter Tränen.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.