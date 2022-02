Während deutschlandweit am Dienstag darüber geredet wurde, dass die Corona-Fallzahlen wieder rückläufig sind, ließen die Dienstagsdaten des beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelten Gesundheitsamts aufhorchen. Die Behörde hat für die Stadt Neustadt 805 Neuinfektionen gemeldet, im Kreis Bad Dürkheim waren es 1359. Zum Vergleich: Am Montag waren 55 neue Corona-Fälle in Neustadt und 91 im Kreis Bad Dürkheim gemeldet worden. Laut Gesundheitsamt hat es eine EDV-Umstellung gegeben. Daher habe man in den vorangegangen Tagen nur eingeschränkt melden können und Daten nun nachgetragen. Zudem habe es wieder mehr Fälle gegeben. Diese Effekte hätten zu den hohen Dienstagszahlen geführt. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße wurden laut dem dortigen Gesundheitsamt bis Dienstagmittag 353 weitere Corona-Fälle gemeldet.