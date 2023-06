Mit der Präsentation von Schmuck, Edelsteine und Mineralien sind die Edelsteintage in der Deidesheimer Stadthalle die Fortsetzung des langjährigen Pfälzer Mineralienbörse. Doch es gibt einige Neuerungen – und diese werden auch gut angenommen.

Wo Edelsteine glitzern, sind Prinzessinnen und andere Hoheiten nicht weit. So war es jedenfalls bei den Edelsteintagen in Deidesheim. Am Sonntag waren es in der Stadthalle gleich drei: die deutsche Edelsteinkönigin Cecille Elligsen und die beiden Weinprinzessinnen aus Deidesheim und Friedelsheim-Gönnheim, Kathy I. und Sophie. An 38 Ständen waren Edelsteine, Fossilien, Bernstein und Meteoriten zu bestaunen. Außerdem konnten Edelsteine kostenlos von einem Gemmologen, also einem Experten für Edelsteine, begutachtet werden. Kinder konnten unter Anleitung auch selbst einen Silberring schmieden.

Die Edelsteinmesse ist die Fortsetzung der Pfälzer Mineralienbörse und wird von der Edelsteinmessen Hess GmbH aus Kirschweiler bei Idar-Oberstein veranstaltet. Henrik Hess ist zufrieden mit der Veranstaltung in Deidesheim. Die Atmosphäre sei „schön und entspannt“, auch wenn die Messe kleiner sei als die in Speyer, wo die Veranstalter im März waren. Ein Aussteller in Deidesheim sei bereits seit 50 Jahren dabei. Neu im Vergleich zur früheren Mineralienbörse sei das Angebot des Gutachters Frank Müller und die Möglichkeit, einen Ring selbst zu schmieden. Goldschmied Peter Fischer aus Idar-Oberstein, der das Angebot leitet, bietet übrigens auch seine eigenen Kreationen an.

Auch „Heilsteine“ im Angebot

Auch neuere Trends wie zum Beispiel sogenannte Heilsteine haben in Deidesheim ihren Platz gefunden. Sie sprechen vor allem die Jugend an und werden über Tik Tok verbreitet. Auch die Preisspanne ist groß: Einzelne Schmuck- und Edelsteine gibt es für wenige Euro, die Preise für die verarbeitete Ware haben eine große Bandbreite. Besucher können sogar selbst verkaufen: Einzelne Aussteller weisen mit Schildern darauf hin, dass sie Edelsteine und Schmuck ankaufen.

Die beiden Weinprinzessinnen, Katharina Jaillet und Sophie Bielmeier, bekommen eine persönliche Einführung und lassen den Wert ihrer Diademe schätzen. Ungefähr 250 Euro, erfahren sie, die Steine sind aus Glas. Enttäuscht? Nun, schließlich präsentieren die beiden den Wein- und keine Edelsteine.

Das Diadem der Edelsteinkönigin dagegen ist etwa 250.000 Euro wert, wie Leonhard Stibitz, Vertreter des Fördervereins Deutsche Edelsteinstraße, erklärt. Es ist unter anderem mit einem trapezförmig geschliffenen Aquamarin, fünf Amethysten sowie einem Blautopas ausgestattet, wie Cecile Elligsen stolz erklärt.

Stibitz ist glücklich über „seine“ Edelsteinkönigin. Es werde immer schwieriger, geeignete Bewerberinnen zu finden, berichtet er. Schließlich müssen sie einiges können und zeitlich flexibel sein. Rein theoretisch könnte das Amt übrigens auch von einem Mann übernommen werden. Allerdings bräuchte man dann eine geeignete Krone und müsse sich überlegen, welche Art von Schmuck man präsentieren wolle. Die Zielgruppe sei eher konservativ, auch wenn „Männerschmuck“ im Kommen sei.

Männer durchaus interessiert

Dass Männer sich durchaus für Edelsteine interessieren, war auch bei den Edelsteintagen zu sehen. An einem Stand mit Opalen schaut der Uhrmacher Werner Gleber sich interessiert das Exemplar eines solchen Edelsteins an und dreht ihn hin und her. Er sehe darauf eine Landschaft mit einer Burg, sagt er. Aber auch andere Bilder. Auf jeden Fall will er den Stein kaufen und in seinem Uhrengeschäft in Neustadt anbieten. Andere Steine behält er dagegen. Seine Frau entscheide, von welchen die beiden sich trennen, und welche sie behalten, erzählt er. Der Anbieter Opale Schwend aus Leonberg ist Glebers Stammhändler, er ist wegen ihm nach Deidesheim gekommen, denn er vertraue dem Ehepaar Schwend . „Die Ware ist gut, sie wird direkt in Australien als Rohware oder vorgeschliffen eingekauft“, betont Karin Schwend.

Auch am Selbstschmiedestand sind nur Jungs: Oliver zum Beispiel, der im Grundschulalter ist, ist schon zum zweiten Mal am Stand von „Fischer Disein“, er hat zuletzt in Speyer einen Ring geschmiedet und will sich nun zum zweiten Mal an das Experiment wagen. „Man muss den Nachwuchs fördern“, schmunzelt der Goldschmied, der schon seit 25 Jahren Kinder anleitet. „Das fördert die Feinmotorik“, betont er, als der Junge versucht, ein kleines Silberstück auf die Naht des Rings zu legen.

Als dieser mit Hilfe einer Art Bunsenbrenner geschlossen werden soll, ruft die Mutter aufgeregt: „Achtung, das ist heiß.“ Doch der Künstler beruhigt: „Da passiert nichts“, sagt er. Schließlich bringt Fischer 25 Jahre Erfahrung in der Anleitung von Kindern mit.