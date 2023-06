Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am frühen Mittwochnachmittag ist der Parkplatz des neuen Edeka-Markts in Hambach zu drei Vierteln belegt. Drinnen erkunden die Einkäufer das Sortiment. Regionales findet sich derweil nicht nur in den Regalen.

Es ist die Neugier, die ein Ehepaar aus Maikammer am Eröffnungstag in den Edeka-Markt im Diedesfelder Weg in Hambach zieht. Das letzte Mal sind sie garantiert nicht hier, wie sie betonen. „Ist