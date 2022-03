Bei der kleinen Feier zum ersten Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in Hambach gingen die Planer vergangenes Jahr noch von einem Eröffnungsdatum im August 2022 aus. Zuletzt sagte der Betreiber Dominik Schneider einen früheren Start voraus – nämlich im Juli. Ob dieser Termin nun gehalten werden kann, ist aktuell unklar. „Wir wissen nicht, inwieweit sich der Krieg in der Ukraine auf unsere Pläne auswirkt. Es ist auch möglich, dass wir erst Anfang September öffnen“, sagte Bauherr Hans Weber von GWO in Weinheim bei einer Führung über die Baustelle am Freitagmittag.

Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, könne sich dies als „enormer Kostenaufwand“ herausstellen, sagte Schneider. Schließlich müsse er rechtzeitig Personal einstellen – geplant sind 50 Mitarbeiter –, das er zur Not auch schon zwei, drei Monate vor der Eröffnung bezahlen müsste. Schneider führt mehrere Edeka-Märkte in der Region, einen davon im Neustadter Stadtteil Branchweiler.

