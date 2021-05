Am Donnerstag zwischen 17 und 17.30 Uhr wurde einer 79-jährigen Frau in der Haßlocher Lidl-Filiale die Geldbörse gestohlen, in der sich eine EC-Karte befand. In der Folge erleichterten die Diebe das Konto der Frau um 3600 Euro, indem sie in weiteren Filialen Guthabenkarten mit der entwendeten Karte erwarben, noch bevor die Karte gesperrt werden konnte. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich zu melden und weist nochmals darauf hin, dass man beim Einkaufen insbesondere auf seine Wertgegenstände achten und keine Handtaschen oder Ähnliches unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lassen soll. Hinweise an die Polizei Haßloch unter Telefon 06324/9330 oder E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.