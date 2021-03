Weltweit wird am Samstag um 20.30 Uhr für 60 Minuten das Licht ausgeschaltet. Die Aktion steht unter den Namen Earth Hour, auf Deutsch: die Stunde der Erde, und soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz sein. Auch Neustadt beteiligt sich wieder an der seit 2007 jährlich stattfindenden Initiative der Umweltschutzorganisation WWF, indem sie in dieser Zeit die Beleuchtung verschiedener Gebäude abschaltet: die der Wolfsburg, des Turms des Leibniz-Gymnasiums, des Rathausinnenhofs und des Löwen sowie des Saalbaus. Die städtischen Klimaschutzmanager Marcel Schwill und Andreas Faßbender laden alle Neustadter dazu ein, digital bei der Aktion mitzumachen. Sie können ein Foto oder Video von sich beim Lichtausschalten machen und in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour verbreiten. Wer mitmachen möchte, findet online unter www.wwf.de/earth-hour neben Hintergrundinformationen auch Vorschläge für die eigene Earth Hour.