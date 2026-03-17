Die Gemeinde Haßloch macht das Licht aus. Für eine Stunde wird zur „Earth Hour“ („Stunde der Erde“) symbolisch die Beleuchtung gemeindeeigener Gebäude ausgeschaltet. Das hat die Verwaltung angekündigt.

Die Aktion beginnt am 28. März um 20.30 Uhr jeweiliger Ortszeit, sie wandert also wie der Beginn jedes Tages im Verlauf von 24 Stunden um den Globus. In Haßloch sollen die Lichter an der Christuskirche und der St. Galluskirche abgeschaltet.

Ziel der Earth Hour sei es, Aufmerksamkeit für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen zu schaffen, so die Verwaltung. Weltweit bleiben bekannte Bauwerke für eine Stunde unbeleuchtet, darunter das Brandenburger Tor, der Big Ben oder die Christusstatue von Rio de Janeiro.

„Die Earth Hour ist ein bewusstes Innehalten“, wird die Haßlocher Klimaschutzmanagerin Natalia Koch zitiert. „Sie erinnert uns daran, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und nachhaltiges Wirtschaften für unsere Zukunft sind. Jede und jeder kann durch das Mitmachen ein Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung setzen.“

Die Gemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, am 28. März um 20:30 Uhr ebenfalls für eine Stunde das Licht auszuschalten „als gemeinsames Signal für Verantwortung, Maß und Mitte“.