Die Klimaaktion Neustadt setzt zum „Earth Day“ am 22. April auf die Kreativität der Neustadter. Dieses Jahr geht es um nachhaltige Mode.

Es gibt Menschen, die neuesten Modetrends nachjagen, sich zu jeder Saison neu einkleiden. Weil es dafür Platz im Schrank braucht, wird kurzerhand ausgemistet. Dann gibt es aber auch Menschen, die ihre Kleidung so lange wie möglich tragen. Weil sie schlicht an der Kleidung hängen, oder weil sie Ressourcen schonen wollen. Löcher werden gestopft oder mit einem Flicken überdeckt. Zum „Earth Day“ am 22. April, der dieses Jahr unter dem Motto „Deine Kleider machen Leute“ steht, hat sich die Klimaaktion Neustadt eine Aktion überlegt, bei der jeder mitmachen kann.

„Slow Fashion – jeder Pulli zählt“ heißt es da. Denn: „Kleidung ist mehr als ein Fetzen Stoff und eine Hose mehr als die Summe der Nähte.“ Deshalb regen die Klimaaktivisten dazu an, ein lustiges oder kreatives Foto von dem persönlichen Lieblingsstück zu machen und dazuzuschreiben, was man damit verbindet. Alternativ können auch Ideen für mehr Nachhaltigkeit fotografiert werden – etwa wie man sich Kleider ausleiht, tauscht, repariert oder umstylt.

Preise zu gewinnen

Die besten Beiträge haben eine Chance auf Preise vom Biomarkt Abraxas, dem Weltherz-Laden oder dem Unverpackt-Laden „Foi“, die die Aktion unterstützen. „Wir planen, die Beiträge in einer Art Collage auszustellen, zum Beispiel im Schaufenster von ,Foi’“, erklärt Lars Nöcker von der Klimaaktion. Er selbst sei jemand, der selten neue Kleider kaufe. So habe er ein Oberteil aus Merinowolle, das am Ärmel eingerissen war zur Schneiderei gebracht und kürzen lassen: „Das trage ich nun als T-Shirt.“ Seine Frau sei in einer WhatsApp-Gruppe, über die Kinderkleidung, ver- und gekauft werde. Ihm ist es wichtig, dass es in der Gesellschaft nicht allein um Klimaschutz und CO 2 -Einsparungen gehen soll, „sondern um ein insgesamt nachhaltigeres Leben“.

Geworben wird für die Aktion in den drei unterstützenden Geschäften, aber auch auf digitalen Kanälen. Man wolle jedoch nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ erreichen, die sich ohnehin mit dem Thema auseinandersetzen, sondern insbesondere jene, für die „Slow Fashion“ bislang noch kein allzu großes Thema war.

Info

Foto und Text können bis zum 8. April per E-Mail an earthday@posteo.de geschickt werden.