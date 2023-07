Kurze Aufregung am Freitag gegen 9.45 Uhr am Panorama-Hotel in Neustadt. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr rückten aus, Gäste des Hotels an der Mußbacher Landstraße (B38) sammelten sich vor dem Haupteingang. Auch Polizei und Rettungsdienst waren da. Doch der Trubel dauerte nur wenige Minuten. Wie Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser auf Anfrage mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, da ein Hotelgast in einem Zimmer im dritten Stock eine E-Zigarette geraucht habe. „Das hat gereicht, um den Melder auszulösen. Im ganzen Hotel gilt Rauchverbot“, so Kaiser. Das betroffene Zimmer sei noch gelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt worden, danach sei der Einsatz beendet gewesen.