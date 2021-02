Der 1. FC 08 Haßloch hat eine E-Sport-Abteilung, eine Abteilung für elektronischen Sport, gegründet, informiert Vereinsvorsitzender Jürgen Hurrle.

Leiter der neuen Sparte beim 1. FC 08 Haßloch ist Markus Stalter, als Sportlicher Leiter mit verantwortlich für die Erste und Zweite Fußballmannschaft des Clubs. Jürgen Hurrle begrüßt das neue Angebot: „Seit der Aufnahme der beiden Sportarten American Football und Cheerleading im Jahr 2014 und nun von E-Sports ist die öffentliche Wahrnehmung des 1. FC 08 als moderner und innovativer Verein gesteigert worden.“ Mit E-Sports könnten neue Mitglieder gewonnen, neue Zielgruppen erschlossen werden. Auch für Sponsoren sei dies attraktiv. Für die aktiven Sportler im Verein sei dies ein Zusatzangebot, das zur Geselligkeit beitrage. Letztlich könne es auch zu einem Aufschwung im Vereinsheim führen, hofft Hurrle.

Elektronischer Sport bezeichnet den sportlichen Wettkampf zwischen Spielern in Fußballsimulationsspielen am PC oder an Konsolen. E-Football kann als Individual- oder Mannschaftssport mit bis zu vier Personen an einer Konsole gespielt werden. Die Videospielserie Fifa ist hier das bekannteste Fußballsimulationsspiel und ermöglicht, dass Spieler an derselben Konsole oder an verschiedenen Orten spielen und dabei über das Internet verbunden sind.

Die fünf Gründungsmitglieder der neuen 08-Abteilung sind neben Stalter die aktiven Fußballer Maxim Doll aus der Zweiten Mannschaft sowie Levin Lambert, Ibrahim Mastrorocco und Jannis Faust aus dem Bezirksligateam). Sie waren bereits erfolgreich: Maxim Doll hat in seiner Liga im Südwestdeutschen Fußball-Verband bei „Wir kicken zu Hause“ Platz eins belegt. Im Qualifikationsturnier für die neu geschaffene Ligaeinteilung des Verbandes auf der Playstation 4 sind die 08er unter 90 Teilnehmern auf Platz 19 gelandet, haben sich für die E-Landesliga Ps4 qualifiziert.

Eine Anerkennung von E-Football als Sportart seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes ist laut Hurrle bisher noch nicht erfolgt. Doch werde klar differenziert zwischen virtuellen Sportarten und anderen Videospielen. Über das neue Angebot soll es regelmäßig Informationen auf der 08-Homepage sowie auf den 08-Kanälen von Facebook und Instagram geben. Die Spiele werden live auf der Plattform Twitch übertragen. Zudem wollen die 08er eigene Online Turniere ausrichten, so Hurrle.

