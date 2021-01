Ein 19-jährige Fahrer eines E-Scooters ist am Sonntag bei einem Unfall in der Hindenburgstraße in Neustadt verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann dort auf dem Gehweg unterwegs. Ein 49-jähriger Autofahrer übersah ihn, als er von der Wiesenstraße in die Hindenburgstraße abbiegen wollte. Der E-Scooterfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an der Hand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.