Zwei Vorfälle im Zusammenhang mit E-Scootern meldet die Polizei fürs Wochenende. So war am Freitagnachmittag ein 33-Jähriger mit seinem Zweirad in der Adolf-Kolping-Straße mit einer Geschwindigkeit von über 30 km/h unterwegs. Deswegen hätte er eine Fahrerlaubnis gebraucht, die er aber bei der Kontrolle nicht vorweisen konnte. Der E-Scooter wurde sichergestellt, der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Am Samstagabend wurde eine 51-Jährige aus dem Saarland mit einem E-Scooter in der Chemnitzer Straße überprüft, da an dem Zweirad nur die Versicherungsplakette von 2021 angebracht war. Sie musste den E-Scooter ab dann schieben und wird sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Verantworten muss sich zudem der Eigentümer des E-Scooters.