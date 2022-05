E-Scooter, die nicht ordentlich abgestellt werden und dann Fußgänger oder den Verkehr behindern, sorgen in Haardt für Ärger. Nach Angaben von Carina Helfferich (FWG) werden in der Probstgasse im Bereich der Bushaltestelle immer wieder E-Scooter so abgestellt, dass man mit Kinderwagen oder Rollator nicht mehr vorbeikomme. Rudi Blumenröder (SPD) berichtete, dass kürzlich eine Beerdigung beeinträchtigt wurde, weil mitten auf dem Weg zur Kirche ein E-Scooter gestanden habe. Auch an anderen Stellen gebe es Probleme mit den Geräten, so Mitglieder des Ortsbeirats. Wenn man sich deswegen an die Stadtverwaltung wende, werde man an die Firma verwiesen, der die E-Scooter gehören, so Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) und Helfferich. Bei der erreiche man aber niemanden und auf E-Mails komme keine Reaktion, berichtete Helfferich von ihren Erfahrungen.