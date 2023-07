Wer seinen E-Scooter liebt, der schiebt. Dieses Motto galt am Samstagabend für einen 27-jährigen Neustadter. Bei einer Polizeikontrolle in der Spitalbachstraße war festgestellt worden, dass am E-Scooter des Mannes keine Versicherungsplakette angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, den E-Scooter musste er nach Hause schieben. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.