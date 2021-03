Gleich zwei Strafverfahren hat die Polizeiinspektion Neustadt laut Bericht nach einer unerlaubten Scooterfahrt eingeleitet. Einer Funkstreife war am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Sauterstraße eine 20-Jährige aufgefallen, die auf einem E-Scooter unterwegs war, welcher kein gültiges Versicherungskennzeichen besaß. An dem Gefährt war noch das Kennzeichen des vergangenen Versicherungsjahres (schwarze Farbe) angebracht. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt, sie musste den E-Scooter nach Hause schieben. Die 20-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. Außerdem erwartet den Halter des E-Scooters ein Strafverfahren, weil er zugelassen hatte, dass das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs ist.