Polizisten der Neustadter Inspektion staunten nicht schlecht, als sie am Freitag kurz nach 17 Uhr einen 16 Jahre alten E-Scooter-Fahrer in der Keltenstraße in Branchweiler kontrollierten. Denn dabei stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h erreichen kann – erlaubt sind eigentlich maximal 20 km/h. Der Jugendliche war auch entsprechend schnell unterwegs, weswegen er kontrolliert wurde. Auf den 16-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Eine Fahrerlaubnis für ein entsprechend schnelles Fahrzeug hatte er nicht. Durch die technischen Manipulationen war zudem der Versicherungsschutz nicht mehr gültig. Die Polizei wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informieren. Zudem wird ein Verfahren gegen die Halterin des E-Scooters eingeleitet, da diese zuließ, dass der 16-Jährige das Gefährt nutzte.