Ein 22-jähriger Neustadter war am Freitagabend unerlaubterweise mit einem Elektrotretroller in der Stadt unterwegs. Bei einer Kontrolle am Marktplatz stellte die Polizei fest, dass der junge Mann keinen Versicherungsschutz für sein Gefährt hat. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.