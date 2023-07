Weil eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin am Samstag kurz vor 12 Uhr das Rotlicht an der Ampelkreuzung Schillerstraße/Landauer Straße in Neustadt missachtet hatte, wurde sie von einer Funkstreife der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei kommen auf die junge Frau nun zwei Anzeigen zu: eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mitteln und eine Strafanzeige wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln. Zudem wurde der 21-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.