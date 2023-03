Die Polizei muss sich immer häufiger um E-Scooter-Fahrer kümmern, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Das zeigen vier Fälle vom Wochenende aus Neustadt. Besonders eklatant war der Fall vom frühen Sonntagmorgen. Da erwischten die Polizisten bei einer Kontrolle um 1.50 Uhr in der Landauer Straße einen 42-Jährigen, der vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamine. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zudem vier Ecstasy-Tabletten gefunden. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der 42-Jährige muss sich in einem Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wird derweil auf einen 33-jährigen E-Scooter-Fahrer zukommen, den die Polizei in der Nacht zum Samstag um 3.20 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße kontrollierte. Die Polizisten nahmen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab 1,14 Promille. Auch in diesem Fall wurde der E-Scooter sichergestellt. Ferner stellte die Polizei bei zwei Kontrollen am Samstag fest, dass E-Scooter ohne ausreichenden Versicherungsschutz unterwegs waren, da die angebrachten Kennzeichen abgelaufen waren. Da in einem der beiden Fälle der kontrollierte 28-Jährige nicht der Halter des E-Scooters war, kommt auf die E-Scooter-Besitzerin noch ein Strafverfahren zu, da sie laut Polizei einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zugelassen hat. Die Polizei weist darauf hin, dass seit dem 1. März ein neues Versicherungsjahr für E-Scooter gilt. Die Farbe des aktuell gültigen Versicherungskennzeichen ist schwarz.